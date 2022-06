Oostendse buurtbewoners protesteren tegen padelveld: “Hoe is dat mogelijk, er is nog geen bouwaanvraag ingediend”

OostendeEen zestiental bewoners van de woonwijk Baanhof en Stuiverstraat in Oostende kwamen vandaag op straat om hun ongenoegen te uiten tegen een site met een tiental padelvelden. Geluidsoverlast en verkeersdrukte zijn de voornaamste bezorgdheden. Schepen van Ruimtelijke Ordening Kurt Claeys (Open VLD) zit ermee verveeld: “Er is nog geen dossier maar wel al protest. Pas als we weten wat de plannen zijn kunnen we argumenteren.”

“We zijn niet in deze Oostendse uithoek komen wonen voor het continue gekletter van padelballen”, vatten de buurtbewoners het samen in een gemeenschappelijke mededeling. “Langs de Stuiverstraat, ongeveer bij het oefencomplex van KV Oostende, plant een private investeerder de aanleg van padelvelden. Het terrein is groot genoeg voor een tiental van die velden. We maken ons zorgen. Hier wonen vooral jonge gezinnen want het is een recente wijk. We kwamen er wonen voor de rust en het open karakter maar de plannen die nu op tafel liggen dreigen daaraan een einde te maken. Voor het gekletter en gestuiter van padelballen hebben we geen honderdduizenden euro’s neergeteld om hier te wonen. Sommigen zijn nog hun woonst aan het bouwen of renoveren en zien hun droom nu in rook opgaan.”

Geluid en verkeersdrukte

Het is vooral het geluid en de verkeersoverlast die de buurt zorgen baart. “Wie hier komt wonen is zich bewust van het verkeer in de Stuiverstraat en de landende en opstijgende vliegtuigen. De plannen van de padelvelden zijn een ander gegeven. Wanneer we met het stadsbestuur contact opnemen krijgen we te horen dat de plannen bestudeerd worden. Daarom willen we nu al onze grieven op tafel liggen. Naast het geluid vrezen we ook voor extra verkeersdrukte. Er is sprake om horeca uit te baten bij de velden. Tot slot hechten we belang aan het landelijke karakter en de erfgoedwaarde van de naburige kinderboerderij.”

Nog geen bouwaanvraag

Schepen Kurt Claeys reageert kort: “Er is nog geen dossier. De private investeerder is enkel bij ons langs geweest om te peilen wat de mogelijkheden van het braakliggende terrein zijn. Gezien het ingekleurd is als recreatiezone zie ik geen graten in een padelveld. We nemen nog geen standpunt in omdat we de concrete plannen niet kennen. Pas wanneer we weten hoeveel velden er zullen komen en hoe die ingericht zullen worden kunnen we verder op weg. De investeerder is nu bezig met het ontwerp.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.