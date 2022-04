Oostendse broers riskeren 2 jaar cel voor gewapende overval op volkscafé: “We hadden niet de bedoeling om iemand pijn te doen”

OostendeDe twee broers uit Oostende die twee maanden geleden volkscafé Den As in Oostende overvielen met een hamer en een mes, riskeren effectieve celstraffen van 2 jaar. M.L. (25) en S.L. (27) ontkennen dat ze bij de feiten geld buitmaakten. “We wilden de uitbater enkel schrik aanjagen”, klinkt het. Voor de beklaagden is het niet de laatste keer dat ze voor de rechter zullen moeten verschijnen, want momenteel zitten ze ook vast voor een inbrakenreeks in horecazaken.

Beide broers stapten op 3 februari volkscafé Den As binnen langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. M.L. (25) had een mes in z'n hand. Z’n broer S.L. (27) was gewapend met een hamer. Hoewel het café nog open was en er een vijftal klanten binnen zaten, liepen de Oostendenaars op de uitbater af. S.L. gaf de man een kopstoot, waarop twee klanten tussenkwamen. Eén van hen liep in het tumult een gebroken been op. Door het hevige verzet namen beide broers uiteindelijk de vlucht.

Onder geparkeerde wagen

De café-uitbater had intussen al de politie verwittigd. Hij verklaarde dat beide broers in hun vlucht 300 à 400 euro uit z’n kassa graaiden. S.L. werd kort nadien opgepakt in de buurt. Hij had zich verschuild onder een geparkeerde wagen. Zijn jongere broer werd een dag later in gearresteerd in Gistel. Volgens het parket had M.L. 390 euro cash geld op zak. De Brugse onderzoeksrechter besliste na de arrestaties om beide broers aan te houden. Ze zitten nog steeds in de gevangenis en verschenen dinsdagmorgen dan ook geboeid voor de rechter. De procureur vorderde voor beiden een effectieve celstraf van 2 jaar.

Quote Hij bedreigde hem omdat hij een verkeerde dealer zou hebben aangele­verd. Die man is zelf ook geen brave man en is gekend in het drugsmili­eu Advocate Kitty D’hondt over het slachtoffer

Stoer doen

De verdediging betwistte dat het om een overval ging en vroeg de rechter om de feiten te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen. “Mijn cliënt had 390 euro bij, maar dat betekent niet automatisch dat dat geld ook gestolen was”, pleitte Axelle Proot, de advocate van M.L. “Hij en z’n broer wilden gewoon wat stoer doen en de uitbater angst aanjagen.” Volgens de advocate van S.L. viel het slachtoffer haar cliënt lastig. “Hij bedreigde hem omdat hij een verkeerde dealer zou hebben aangeleverd”, stelde meester Kitty D’hondt. “Die man is zelf ook geen brave man en is gekend in het drugsmilieu. Mijn cliënt en z’n broer zijn onder invloed naar dat café gegaan. Geld hebben ze echter niet gestolen. De kassa was zelfs dicht bij de aankomst van de politie.”

M.L. en S.L. namen op het einde van de zitting ook zelf het woord. “We hadden nooit de intentie om mensen pijn te doen”, stelde die eerste. “We hebben die wapens niet gebruikt tegenover de aanwezige klanten.” Zijn broer sprak dan weer van “een impulsieve fout”. Beiden werden recent ook aangehouden voor een reeks inbraken in horecazaken. Later zullen ze zich daar nog voor de rechter voor moeten verantwoorden. In het dossier rond de vermeende overval doet de rechter op 17 mei uitspraak.

