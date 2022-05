Oostendse broers krijgen voorwaardelijke celstraf voor gewapende overval op volkscafé

Beide broers stapten op 3 februari volkscafé Den As binnen langs de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. M.L. (25) had een mes in z’n hand. Z’n broer S.L. (27) was gewapend met een hamer. Hoewel het café nog open was en er een vijftal klanten binnen zaten, liepen de Oostendenaars op de uitbater af. S.L. gaf de man een kopstoot, waarop twee klanten tussenkwamen. Eén van hen liep in het tumult een gebroken been op. Door het hevige verzet namen beide broers uiteindelijk de vlucht.