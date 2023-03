Oostendse bakkerszoon Guillaume (21) eindigt 4de met Belgische team op internationale bakwedstrijd in Tokio: “Een unieke ervaring”

Lokale radiozen­der BE ONE opent nagelnieu­we studio in Oostende: “We willen nog meer inzetten op lokale radioprogramma’s”

Radiozender BE ONE heeft een nieuwe live studio geopend in Oostende. De radiozender die te beluisteren is aan de kust wil hiermee de interactie met de luisteraar nog versterken. Naast het regionaal nieuws, het kustweerbericht en het nationaal en internationaal nieuws in samenwerking met Belga, lanceert de zender ook nieuwe programma’s. “Nationale radiozenders verminderen hun regioprogramma’s, wij zetten er net extra op in”, vertelt Geert De Lombaerde.