Oostendse artieste Mieke Drossaert genomineerd voor Vlaamse cultuurprijs

OostendeMieke Drossaert heeft het voorbije jaar al veel mogen doen. Vorig jaar werd ze geselecteerd voor het streetartfestival The Crystal Ship, nu is ze genomineerd voor een Ultima, de Vlaamse cultuurprijzen. Ze maakt kans op de Publieksprijs die dit jaar voor de eerste keer wordt uitgereikt. Ook the Crystal Ship als evenement is genomineerd.

“Ik had het nooit, maar echt nooit verwacht”, zegt Mieke Drossaert wanneer we in haar atelier binnenstappen en haar vragen over haar nominatie. Ze is volop aan het verbouwen en dus ligt het er een beetje rommelig bij, maar ze is tegelijk volop bezig aan nieuwe werken. “Zo ben ik begonnen aan een reeks werken die gebaseerd zijn op schilderijen van bekende artiesten zoals Picasso. Ik gebruik ze als inspiratie en maak er dan mijn eigen ding van met mijn Colour Full People.”

Het kan niet beter zijn voor Mieke. Vorig jaar mocht ze tijdens het streetartfestival The Crystal Ship haar werk tonen op verschillende muren rond Oostende. In totaal staan er tien werken van haar hand. Sindsdien kennen nog meer mensen haar en herkennen ze haar en haar werk. “De eerste paar maanden nadat ik mijn schilderijen had gemaakt, werd ik vaak aangesproken op straat. De mensen wisten wie ik was en kenden mijn werk. Nu is dat wat verminderd en kan ik meer incognito naar buiten, wat ik zelf leuker vind. Al die spotlights heb ik niet nodig.”

Volledig scherm Het eerste werk van de tien dat Mieke heeft geschilderd tijdens The Crystal Ship. © Emelyne Six

‘Gekkerd’

Daarom dat deze nominatie zo plots en onverwachts kwam. “Ik kreeg opeens een bericht van iemand die bij de communicatiedienst van de Ultimas werkt, met het nieuws dat ik genomineerd ben. Ik heb geantwoord met ‘Gekkerd’, want ik dacht eerst dat het om een grap ging. Ik zag het echt niet aankomen. Maar het was echt! Iemand heeft mij genomineerd voor de publieksprijs. Ik weet niet wie, maar ik ben wel nieuwsgierig om het te weten. Dus wie mij genomineerd heeft, maak je kenbaar”, grapt ze.

Zelf heeft ze gestemd op The Crystal Ship. “Ik maak er zelf deel van uit sinds vorig jaar, dus was het voor mij niet moeilijk om te kiezen. The Crystal Ship is een mooi initiatief en ik ben heel fier om mijn steentje te mogen bijdragen. Of ik nu hoop te winnen? Genomineerd zijn voelt al als winnen. Als je kijkt naast welke namen ik in het lijstje sta, kan ik onmogelijk tegen die mensen op. Maar het zou wel mooi zijn als ik of één van de organisaties uit Oostende wint. Ik zal even blij zijn als The Crystal Ship of Cinema Storck wint.”

Veel gepland

Nu is Mieke vooral bezig met de verschillende evenementen waarvoor ze gevraagd wordt. “De mensen komen nu gewoon op mij af met opdrachten. Ik moet zelf niet meer zoeken naar dingen om te doen. Ik heb de volgende paar maanden al verschillende dingen gepland staan. Zo zal ik aanwezig zijn op de openatelierdagen in Oostende op 14 en 15 mei, waar ik opnieuw zal werken met glas. Ik heb het al een tijdje niet meer gedaan en wil er dus opnieuw aan beginnen. Mijn deelname aan The Crystal Ship heeft geholpen om te groeien, maar ik blijf met mijn voetjes op de grond en zal mensen blijven helpen.”

Je kan stemmen voor Mieke Drossaert op ultimaspublieksprijs.be. Ook The Crystal Ship, Cinema Storck, Arno met zijn album ‘Vivre’ en de FFO Nights van Filmfestival Oostende zijn genomineerd voor de publieksprijs. Stemmen kan tot en met 5 mei.