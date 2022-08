Oostends zorgpersoneel krijgt dit najaar een gratis vlucht van Noordzee vliegclub en Luchthaven Oostende-Brugge bedanken

De Noordzee Vliegclub en Luchthaven Oostende-Brugge willen hun dankbaarheid uiten voor de inspanning van het zorgpersoneel de afgelopen twee jaar tijdens de coronapandemie. De Vliegclub lanceerde daarom een oproep bij haar piloten om een vlucht over de eigen streek te schenken aan het Oostendse zorgpersoneel. Het initiatief blijkt een enorm succes te zijn, want maar liefst 72 zorgverleners van de Oostende ziekenhuizen AZ Damiaan en AZ Sint-Jan Campus Henri Serruys zullen de kans krijgen om mee te vliegen. De vluchten zullen plaatsvinden in september en oktober. “Onze club is blij dat ze haar steentje kan bijdragen aan de erkenning van het zorgpersoneel. Ze hebben ongelofelijke inspanningen geleverd voor de samenleving en dat verdient alle erkenning. We mogen als samenleving fier zijn op hun prestaties. We zijn als club bijzonder tevreden dat heel wat van onze piloten een gratis vlucht zullen schenken aan het zorgpersoneel”, vertelt Pieter Vanhessche. Ook de Luchthaven steunt de actie. “De zorgmedewerkers hebben de afgelopen jaren uitzonderlijke inzet getoond tijdens het bestrijden van de corona pandemie. Het is tijd om hen daarvoor te bedanken. Met een gratis rondvlucht vanop onze luchthaven hopen we het zorgpersoneel een fijne ontspanning te kunnen aanbieden”, zegt Eric Dumas (CEO Luchthaven Oostende-Brugge).