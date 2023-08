Oostends verenigingsleven staat in september in de schijnwerpers

Oostende Koerse viert 100ste racedag met recordop­komst van 9.500 bezoekers

Het is elke maandag weer een gezellige drukte op Oostende Koerse deze zomer. De voorbije koersdagen waren telkens een succes, met meer dan 6.000 bezoekers per racedag. Afgelopen maandag - de honderdste koersdag sinds de heropstart in 2012 - werden zelfs 9.500 koppen geteld. “We zijn halfweg en stevenen dit jaar af op een recordaantal toeschouwers”, zegt organisator Olivier Orlans fier.