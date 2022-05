Oostends grillrestaurant My Way wellicht weken gesloten door zware keukenbrand: “Overal was zwarte rook te zien. Het is verschrikkelijk”

Brugge Op huizen­jacht in... Sint-Mi­chiels: “Vlak bij Brug­ge-cen­trum, maar in de bossen vind je rust”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week in elke provincie op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week in West-Vlaanderen: Sint-Michiels bij Brugge. Detlef Verhelst van ERA Vandille leidt ons rond. “Ik woon zelf in deze buurt en ken maar al te goed de troeven.”

20 mei