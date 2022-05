Oostends grillrestaurant My Way wellicht weken gesloten door zware keukenbrand: “Alles is zwartgeblakerd. Het is verschrikkelijk”

oostende Oostende investeert in nieuwe skateinfra­struc­tuur voor de Velodroom, waar ook jonge skaters kunnen oefenen

Jongeren kunnen voortaan oefenen op nieuwe skateinfrastructuur in de Velodroom in Oostende. De investering kost 70.000 euro. “Skaten is enorm in opmars, we investeren er dan ook graag in, voor onze Oostendse jeugd”, zegt schepen Bart Plasschaert (CD&V).

18 mei