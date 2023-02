Oostends bedrijf Zorabots haalt belangrijk contract binnen met Saoedisch techbedrijf: “We zijn heel blij met deze erkenning in het buitenland”

De samenwerking is een grote stap voor het bedrijf uit Oostende. “QSS werkt als staatsbedrijf aan hoogtechnologische projecten. Die projecten mee kunnen waarmaken met onze software is een gigantische stap voor ons bedrijf. We zijn bijzonder trots dat we ook de Saoedische droom voor eigen cutting-edge tech kunnen waarmaken en dat onze software een cruciale schakel vormt in de ontwikkeling van innovatieve tech-projecten”, vertellen Zorabots CEO’s Tommy Deblieck en Fabrice Goffin.

Quote Zorabots is een Vlaams verhaal en moet dat blijven. Maar dan moeten ook hier de mogelijkhe­den volgen zodat we niet noodgedwon­gen het zoveelste innovatie­ve verhaal worden die naar het buitenland moet trekken. Tommy Deblieck en Fabrice Goffin

Zorabots ontwikkelde de voorbije jaren een innovatief software platform, ZBOS. “Door het enorme succes van humanoïde robot ‘Sara’ op de LEAP-beurs konden we met QSS een contract tekenen voor verdere samenwerking. QSS werkt voor projecten als NEOM, de geplande futuristische smart-city in Saoedi-Arabië. Het contract met hen is dan ook de volgende grote stap voor ons als Vlaams bedrijf in het buitenland. Een stap waar we bijzonder trots op zijn”, vertelt Fabrice Goffin.

Potentieel

Ook in de verdere ontwikkeling van ‘Sara’ blijft Zorabots actief. “Dit project is niet af: in de volgende fase gaan we ‘Sara’ met ZBOS linken aan IOT. Onze software is immers in staat om miljoenen smart- devices van meer dan 2.000 wereldwijde merken te linken en aan te sturen. ‘Sara’ zal deze devices kunnen gebruiken en laten functioneren”, legt Tommy Deblieck uit. “Met dit project kunnen we het volledige potentieel van ZBOS tonen, niet enkel de capaciteiten van de software maar ook de werking van ons ‘no-code’ systeem waardoor geen technische kennis nodig is om het programma te gebruiken en in te zetten.”

Eigen land

De CEO’s zijn enthousiast over de toekomst en hopen dat er ook interesse getoond wordt in eigen land. “We zijn heel blij met deze erkenning in het buitenland en in de tech-wereld en hopen dat ook Vlaanderen nu mee op de kar springt. Zorabots is een Vlaams verhaal en moet dat blijven. Maar dan moeten ook hier de mogelijkheden volgen zodat we niet noodgedwongen het zoveelste innovatieve verhaal worden die naar het buitenland moet trekken. Ook in Oostende stellen we met plezier ZBOS voor aan geïnteresseerden”, zeggen Deblieck en Goffin enthousiast. “Dit toont aan hoe belangrijk het is om die eerste fase grondig te doen en in te zetten op R&D. Nu start de fase van de business development van ZBOS als software platform. “Dat we onmiddellijk kunnen starten met een deal van dit formaat is een absolute opsteker en het is nog maar het begin. Er lopen heel wat gesprekken met verschillende bedrijven en instanties in binnen- en buitenland.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.