Oostendenaars ontvangen Rammstein met open armen: “Hopelijk komt er nu elk jaar een grote artiest langs”

Op de Duinkerkseweg is het niet moeilijk om de veelal in het zwart geklede concertgangers te onderscheiden van de nieuwsgierige Oostendenaars. Heel wat omwonenden komen met de fiets tot aan de eerste toegangscontrole om eens te kijken hoe het allemaal verloopt. Ze zien de eerste honderden bezoekers en medewerkers die geleidelijk aan toestromen. Het valt op dat alle mensen die we tegenkomen de band en haar fans met open armen ontvangen. Ze nemen het lawaai er dan wel bij. “Het is leuk dat er grote evenementen zijn en dat er veel volk op af komt. Oostende staat zo nog eens extra in de kijker. Dat moet kunnen”, vindt Geert D’Hondt. Hij woont in de buurt. “Ik ga niet kijken naar het concert want ik ben niet echt fan van de groep. Ik vind het wel goed voor Oostende. Het mag van mij zeker weer traditie worden dat er jaarlijks een grote artiest naar hier komt. Het is ook een goede locatie. Voor de mensen in de wijk zijn het tenslotte maar twee dagen met wat geluidsoverlast, en aan de kant van de luchthaven wordt niemand gestoord. Er is ook veel plaats om iedereen goed op te vangen en alles te organiseren op de Duinkerkseweg.”