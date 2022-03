Oostendenaars mogen Podcastfestival aftrappen met 'We Didn't Start the Fire’

Alle Oostendenaars, inclusief tweedeverblijvers, kunnen een duoticket krijgen voor de voorstelling van vrijdag 1 april. We Didn’t Start the Fire is de ‘verpodcasting’ van de briljante popsong. In elke aflevering laten Tom Fordyce en Katie Puckrik experten aan het woord over één van de figuren of gebeurtenissen in het nummer van Billy Joel. En laat één van die gebeurtenissen nu toevallig niet ‘Belgians in the Congo’ zijn. Daarom strijken de twee Britten in Oostende neer om er samen met podcastmaker Reine Nkiambote en auteur David Van Reybrouck live de aflevering in te blikken. De voorstelling start vrijdag 1 april om 20 uur en de deuren gaan open om 19 uur. Oostendenaars kunnen hun duoticket bestellen zolang de voorraad strekt via www.oostende.be/podcastfestival.