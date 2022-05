Oostendenaar ontwikkelt eigen fietsmerk met onder andere de lichtste velgen ter wereld

OostendeBram Porte werkt in de offshore windindustrie bij Vestas en ontwikkelde in zijn vrije tijd zijn eigen fietsmerk, Berg. Hij richt zich op ‘grambieters’ of ‘weight weenies’: mensen die tot op het boutje kijken om een zo licht mogelijke fiets te creëren. “Mijn velgen zijn de lichtste ter wereld.”

Bram kwam drie jaar geleden op het idee om zijn eigen fiets te ontwerpen. “Op mijn 16de was ik al bezig met het upgraden van mijn mountainbike. Daarna begon ik te studeren en te werken, waardoor ik de fietsen uit het oog verloor. Zeven jaar geleden besloot ik om het fietsen weer op te nemen om aan mijn gezondheid te werken. Ik merkte weliswaar dat er in tussentijd heel wat veranderd was en dat ik niet meer mee was met de markt. Een degelijke fiets kost heel veel geld, en daarom besloot ik om zelf tweewielers te beginnen ontwerpen”, vertelt de industrieel ingenieur. “Op dat moment woedde de handelsoorlog van Trump tegen China waardoor heel wat grote bedrijven er hun productie weghaalden. “Enkele fabrieken boden de kans aan om een mal te maken om je producten daar te laten produceren, en daar heb ik gebruik van gemaakt.”

Vederlicht

Hij had uiteindelijk een jaar nodig om zijn ontwerpen te maken en te laten testen om te voldoen aan de Europese normen. Daarna richtte hij zich op het bouwen van een website en alles wat daarbij komt kijken. “Ik verkoop zowel een kader voor een fiets, een stuur als velgen. Een kader voor een hardtail mountainbike heb ik momenteel enkel in maat medium voor mensen van 1,74 tot 1,82 meter beschikbaar. Per mal moet ik een groot budget hebben om te kunnen produceren, meer maten voorzien is momenteel dus nog niet mogelijk. Het kader is volledig gemaakt in carbon en het is zo ontworpen dat het meegeeft en ook aerodynamisch is om de wind beter te laten passeren.” De onderdelen zijn vederlicht. “Mijn velgen zijn de lichtste ter wereld. Het kader is ook één van de lichtste. Ik heb ervoor gekozen om het zeker ook stevig genoeg te maken want het moet nog altijd tegen een stootje kunnen.”

Passie

Bram werkt nog altijd fulltime in de offshore windindustrie. “Ik werk telkens gedurende twee weken 12 uur per dag op zee en dan ben ik twee weken thuis. Daardoor heb ik tussendoor tijd vrij om met de fietsen bezig te zijn. Ik doe het weliswaar enkel in bijberoep, waardoor ik slechts een beperkte winst mag maken. Ik word er zeker niet rijk van, maar dat is ook niet mijn bedoeling. Ik wilde gewoon een kwalitatieve fiets ontwikkelen aan een schappelijke prijs. Alles wat ik verdien, wordt opnieuw geïnvesteerd in ontwikkeling en testen. Het is gewoon een passie voor mij.”

De verkoop loopt ondertussen wel al volop. De fietssport heeft tijdens corona een algemene boost gekregen. De pandemie heeft zo ook deze Oostendenaar een duwtje in de rug gegeven. Door de grote vraag naar fietsen kon Bram als onbekende speler mensen overtuigen om een van zijn onderdelen aan te schaffen. “Het duurt anders langere tijd om genoeg vertrouwen op te bouwen. Zonder recensies gaan mensen immers misschien niet durven om iets te bestellen”, vertelt Bram. “Eenmaal de eerste positieve recensies binnen waren groeide echter het vertrouwen om de fietsonderdelen te kopen. Ik heb al bestellingen ontvangen uit de hele wereld. Ik heb nog niet zoveel verkocht in België zelf, wel al aan mensen uit Spanje, Tsjechië, Hongarije, Israël, Maleisië en Duitsland.”

Hij koos voor de naam Berg voor zijn merk. “Ik had eerst een Engelse naam voor ogen, maar ik vond de link met de bergfiets of mountainbike wel mooi. Zo is het afgekort Berg geworden, ook al hebben we hier niets van bergen in België”, lacht Bram.

Info via https://www.rideberg.com