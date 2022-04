Oostendenaar met wit poeder aan z'n neus krijgt 18 maanden cel voor trolley vol speed

West-Vlaanderen INTERVIEW. Vlaams minister Hilde Crevits over de protesten van landbou­wers tegen stikstofak­koord: “Ik heb sympathie en begrip voor hun acties, ze zijn respectvol”

Landbouwers op de barricades, bezorgde vissers na de brexit en arbeidskrapte in diverse sectoren: de tijden zijn ongemeen uitdagend voor Vlaams minister van Landbouw en Werk Hilde Crevits (CD&V). Niet in het minst in haar eigen provincie West-Vlaanderen. We schoven aan voor een goed gesprek over stikstofakkoorden, visserijquota en...slogans van supermarkten. “Duurzaam hoeft niet duur te zijn? Ik vind dat geen goede slogan.”

