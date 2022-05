Oostendenaar Manu Van Acker (22) heeft rol beet in Nonkels en presenteert bij MNM. “Ik wil acteren en radio graag combineren”

Manu Van Acker speelt in Nonkels de collega van Carine, de pinnige vrouw van pantoffelheld Luc, gespeeld door Jelle De Beule. Hij duikt meteen op in de eerste aflevering van de nieuwe reeks. Het is een kleine rol maar een mooie ervaring voor de jonge acteur en radiomaker. “Het is iets dat eerder toevallig op mijn pad is gekomen. Ik was bij Het Geluidshuis aan het praten met actrice Emilie De Roo en Rik Verheye kwam erbij. Bleek dat we alledrie op dezelfde middelbare school hadden gezeten in Brugge. Op weg naar huis kreeg ik telefoon van Rick. ‘Hallo, het is hier met Rik Verheye, dat is verschieten hé.’ (lacht) Hij zei dat hij een reeks aan het schrijven was en vroeg of ik het zag zitten om te komen testen. Ik ben daar naartoe gegaan en een dag later had ik de rol.” De opnames waren voor Manu een leuke ervaring. “In één keer sta je met je idolen op de set. Ik kijk zo hard op naar die mensen en opeens zijn dat je collega’s. Dat gaf in het begin wat stress, maar dat liep heel snel los”, blikt Manu terug.