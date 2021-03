Oostendenaar Emmanuel Roos (51) op Most Wanted List van Roemenië: hij kan er zelfs mee lachen op zijn Facebookpagina

Bredene/Oostende Jaar cel voor inbreker die op Google Maps berekent hoe snel politie ter plaatse kan zijn

23 maart Een 23-jarige Oostendenaar heeft in de Brugse rechtbank een jaar cel gekregen voor een inbraak in de receptie van een camping in Bredene. Volgens het parket deed R.V. er alles aan om niet gepakt te worden. Zo berekende hij op Google Maps hoe snel de politie ter plaatse kon zijn. Zijn plannetje draaide echter helemaal in de soep.