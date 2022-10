Oostendenaar brengt boek uit met zeldzame litho’s van zijn thuisstad. “Ik wil deze unieke beelden delen”

Oostendenaar Luc Wittevrongel was na een bezoek aan de tentoonstelling “Oostende, door de lens van Anthony” geïnspireerd om zelf een kijkboek uit te brengen. “Ik vond het fijn dat de foto’s van de gebroeders Anthony met de gemeenschap worden gedeeld en dat iedereen die het wil, ze kan bekijken. Ik begon met een gelijkaardig idee te spelen. Ik ben immers in het bezit van heel wat oude boeken met prachtige afbeeldingen van Oostende. Zo was de oom van mijn vrouw een verzamelaar van oude boeken. Ik vond het jammer dat die boeken met de unieke afbeeldingen van Oostende gewoon in onze boekenkast stonden. Na het bezoeken van de tentoonstelling, wilde ik ook die niet langer alleen voor mezelf houden omdat ze zo mooi, zo uniek en zeldzaam zijn. De beste manier om ze met iedereen te delen was via een boek”, vertelt de Oostendenaar.

Kijkboek

Luc digitaliseerde alle litho’s en verwerkte ze in een kijkboek. “Ik heb bij elk beeld wat toelichting gegeven, maar ik hou het bewust summier. Ik laat de afbeeldingen voor zichzelf spreken. Ik heb wat opzoekingswerk gedaan om prenten te duiden. Zo staat er een afbeelding in van Jardin des Princes maar dat bestaat op vandaag niet meer. Dat was vroeger gesitueerd aan de Hofstraat. Ik heb zelf ontzettend veel bijgeleerd over het Oostende van toen.”

In die periode stond fotografie nog in haar kinderschoenen. “Nochtans wilde men in die periode de stad ook al “in the picture” plaatsen en als badplaats promoten. Om dat te doen deed men beroep op tekenaars en lithografen die van de stad sfeerbeelden en aantrekkelijke zichten creëerden. Deze tekeningen werden dan op een beperkte schaal in boeken gepubliceerd. Wat mijn boek bijzonder maakt, is dat er veel afbeeldingen van litho’s in voorkomen die nog niet eerder in publicaties zijn vertoond of ooit werden heruitgegeven. Het zijn 170 jaar oude en zeldzame, afbeeldingen van Oostende die toen nog een omwalde stad was. Bovendien biedt het boek een overzicht van en is het een chronologische aaneenschakeling van afbeeldingen uit vijf boeken over de periode rond 1850.

Luc heeft alles van concept tot afwerking zelf gemaakt. “Ik wilde de beelden uit mijn boeken zo waarheidsgetrouw mogelijk weergeven. Ook de originele kleuren heb ik proberen te behouden. Alleen de ouderdomsvlekjes en onnodige stipjes heb ik weggewerkt. Ik heb het boek in eigen beheer uitgegeven en verdeel het ook zelf”, zegt Wittevrongel. “Ik verdien eigenlijk niets aan het boek. Ik wil enkel uit de kosten geraken.”

Het boek kan besteld worden via de auteur zelf via 0470/53 97 00 of te verkrijgen via Wittenonnenstraat 65. Het is ook te bekomen bij Galerie Studio in de Prins Boudewijnstraat en bij alle boekhandels in Oostende.

