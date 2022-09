Oostendedag breidt uit naar twee dagen. “September is het moment waarop we de Oostendenaren vieren”

In het weekend van 10 en 11 september viert Oostende opnieuw feest en daar mogen alle Oostendenaars van meegenieten. “In tegenstelling tot eerdere edities spreiden we de feestelijkheden over twee dagen”, licht burgemeester Bart Tommelein toe. Op zaterdag 10 september vormt de ACEG Wellington Hippodroom het decor van het avondfeest. Vanaf 19 uur zijn Oostendenaars welkom om te genieten van muziek, dans en Oostendse hapjes en drankjes. “Met de vele activiteiten willen we de Oostendenaar een fantastisch weekend bezorgen in onze mooie stad-aan-zee.” Op de affiche staan Oostendse bands en kunnen aanwezigen deelnemen aan een workshop Nepali-dans. Zondag 11 september viert de Stad feest dan weer in alle Oostendse wijken. Deelnemers kunnen een fietsroute volgen die hen langs 9 Oostendse ontmoetingscentra zal brengen. Elk OC organiseert activiteiten voor jong en oud. “Begin september is traditioneel gezien het moment waarop Oostende weer in handen valt van de Oostendenaren. Op welke manier kan men beter zijn stad opnieuw ontdekken dan een fietstocht waarbij je in elke wijk en in elk ontmoetingscentrum ondergedompeld wordt in de eigenheid en het karakter van de wijk”, legt schepen Maxim Donck uit.