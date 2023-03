Oostende zoekt een nieuwe Stadsfotograaf voor 2024

Voor de vierde maal op rij organiseert de stad Oostende een fotografiewedstrijd. De opdracht? Laat je inspireren door James Ensor: de man, zijn werk, zijn masker, zijn stad… Wil je een van zijn kunstwerken herinterpreteren, baadt je werk in een Ensoriaanse sfeer of zit er in jouw foto’s een kleine knipoog naar de kunstenaar? Wie op zoek is naar inspiratie kan een kijkje nemen in het Ensorhuis of met de Ensorwandeling op stap gaan. “In 2024 ademt onze stad Ensor. 75 jaar na zijn overlijden vieren we zijn unieke band met Oostende. Het wordt één groot stadsfestival met tal van verschillende expo’s, activiteiten en evenementen. We zoeken bijgevolg een Stadsfotograaf met de nodige affiniteit met de kunstenaar. Deze wedstrijd is dé manier om via een breed participatief project het Oostende van Ensor in beeld te brengen”, aldus Schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert.