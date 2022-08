Oostende zet vanaf dit weekend informatiecoaches in: “Het nieuwe aanspreekpunt voor feestvierders”

Stad Oostende werkt daarvoor samen met Flowgent, een organisatie die gespecialiseerd is in het begeleiden van bezoekersstromen. “Met onze nieuwe coaches willen we bijdragen tot een positieve uitgaansbuurt”, onderlijnt schepen van Samenleven Maxim Donck (N-VA). “Dit weekend maar ook op 12, 13, 14, 19 en 20 augustus zullen de stewards klaar staan om de vragen van het uitgaanspubliek te beantwoorden. Daarnaast kunnen ze ook hulp bieden en preventief optreden maar tussenkomen bij agressie-incidenten doen ze niet. Ze staan wel in nauw contact met de lokale politie. De coaches zijn opgeleid op vlak van EHBO, harm reduction, omgaan met grensoverschrijdend gedrag en conflicthantering. Na het pilootproject in augustus zullen we het evalueren.”