Oostende zet schoolteams in de bloemetjes op dag van de leerkracht

OostendeOp 5 oktober worden leraren en schoolteams traditiegetrouw in de bloemetjes gezet tijdens de dag van de leerkracht. Ook dit jaar voorziet Oostende een attentie voor leerkrachten en wil zo meteen ook hun inspanningen voor een sterk onderwijsveld in de kijker zetten.

Onderwijs is de toekomst. Op de schoolbanken worden vandaag de volwassenen van morgen gevormd. En omdat die meebouwen aan het Oostende van de toekomst, wil de stad scholen zo goed mogelijk ondersteunen. Dit doen ze via het flankerend onderwijsbeleid met onder andere brugfiguren, maar ook ondersteuning voor diverse uitdagingen waar scholen vandaag de dag voor staan. Zo helpen ze scholen om zich te focussen op hun kernopdracht. Gelijke kansen aanbieden aan elke leerling is hierbij cruciaal.

Oostende heeft een enorm divers onderwijsaanbod, in het secundair worden hier heel wat unieke studierichtingen aangeboden. Tegelijk is het basisonderwijs ook breed verspreid doorheen de stad en biedt het leerlingen de kans om niet alleen in de eigen wijk kennis op te doen maar ook te bouwen aan een sociaal netwerk in de buurt. Scholen leggen een sterke basis in heel wat levensdomeinen en naast de gewone dagtaak nemen alle scholen deze belangrijke opdrachten er nog bij. En het zijn de leerkrachten en directies die het dagelijks waarmaken.

Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann: “Op deze dag van de leerkracht willen we alle leerkrachten in de kijker zetten. Zij zijn helden, die er elke dag opnieuw, ook in moeilijke omstandigheden, voor hun leerlingen staan. Dit jaar zetten we hen letterlijk in de bloemetjes, alle leraren krijgen een gepersonaliseerde zaadbom om in een pot of in de tuin te planten.”

