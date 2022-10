Oostende zet in op lokale telling dak- en thuisloosheid: “Door een concreet cijfer te hebben zullen we gerichter kunnen werken in de bestrijding van dak- en thuisloosheid”

Oostende/MiddenkustDe lokale besturen van Oostende, Bredene, Middelkerke, De Haan, Oudenburg, Ichtegem en Gistel slaan de handen in elkaar om op 28 oktober een lokale telling dak- en thuislozen te organiseren. Deze telling gebeurde reeds in andere regio’s en grootsteden en biedt een schat aan informatie om het beleid gericht te kunnen bijsturen in de bestrijding van dak- en thuisloosheid. Oostende neemt de regierol op zich voor de regio Middenkust.

Tot nu toe was het zeer moeilijk om een duidelijk zicht te krijgen op de omvang van de problematiek van dak- en thuisloosheid in Vlaanderen. De reële omvang van dak- en thuisloosheid in een stad of gemeente is erg moeilijk in kaart te brengen. “Naast de vaak meer zichtbare groep mensen die op straat leven is er ook een hoog zogenaamd ‘dark number’ van mensen zonder vaste verblijfplaats. Zo heb je mensen die bij vrienden of familie verblijven en mensen die in een onaangepaste woning leven. Dat maakt het voor een lokaal bestuur erg moeilijk om hen gepaste hulp te bieden en zo uit de cirkel van dak- en thuisloosheid te helpen”, vertelt schepen van Welzijn Natacha Waldmann. “Dankzij de telling kunnen we onze gegevens aanvullen en een beter beeld krijgen van de omvang van het probleem. Dat zal ons enorm helpen bij het uittekenen van ons beleid.”

‘Point-in-time’-telling

“Recent werd een iets duidelijkere academische definitie ontwikkeld die nu gehanteerd wordt en ons in staat stelt om objectieve cijfers te verzamelen. De zogenaamde ETHOS-typologie omvat een indeling in vormen van dak- en thuisloosheid. Hierdoor kunnen nu ook alle categorieën beter in kaart worden gebracht”, zegt schepen Natacha Waldmann.

Om een accurater beeld te krijgen, ontwikkelde KULeuven een methodiek van ‘point-in-time’-telling. Dit houdt in dat er op één afgesproken moment alle dak- en thuisloze personen in een kleine regio in kaart gebracht worden. Met deze nieuwe methodiek gaat Oostende samen met de andere lokale besturen straks aan de slag. Op die manier kan het lokale beleid ter bestrijding van dak- en thuisloosheid beter worden afgestemd op de reële noden.

100 mensen van 40 organisaties

Oostende nam het initiatief voor deze telling en slaat hiervoor ook de handen in elkaar met de lokale besturen in de bredere regio. “Dak- en thuisloosheid stopt niet aan de stadsgrenzen, daarom slaan we de handen in elkaar met Bredene, De Haan, Oudenburg, Ichtegem, Gistel en Middelkerke. Ook de lokale welzijns- en andere partners tellen mee”, zegt schepen Waldmann. Om hen wegwijs te maken organiseerde Oostende vanuit haar regierol infosessies met het hoe en waarom van de telling. Ondertussen namen al meer dan 100 deelnemers van bijna 40 organisaties uit het middenveld en het onderwijs deel aan een infosessie.

Ann Verdonck, coördinator van de telling, zal meehelpen om alle verschillende organisaties samen te krijgen. “We bereiden deze teldag zeer goed voor met alle betrokken partners. Hulpverleners uit de welzijnssector, de gehandicaptenzorg, de thuiszorg, de geestelijke gezondheidszorg, maar ook de politie, ziekenhuizen, culturele centra, CLB’s en scholen tellen mee. Dit is belangrijk omdat deze groep mensen vaak niet gekend is bij de welzijnsorganisaties. Zij kunnen zo ook in hun eigen sector tellen. Bij de telling zal er ook een beeld zijn van het aantal kinderen die er rechtstreeks of onrechtstreeks bij betrokken zijn. We zullen dus een goed beeld hebben van het aantal dak- en thuislozen in de regio. Dat laat ons toe om nog meer dan vandaag in te zetten op preventie van dakloosheid.”

Deze telling vindt plaats in opdracht van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, in samenwerking met onderzoeksgroep LUCAS (KULeuven) en met de steun van de Koning Boudewijnstichting. De Vlaamse overheid houdt deze telling in 14 regio’s. De resultaten van de telling zullen begin volgend jaar bekend zijn en samengebundeld worden in een rapport.

