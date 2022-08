Oostende wil markt organiseren in Vuurtorenwijk om vertrek supermarkt op te vangen. “Een goede oplossing voor oudere bevolking”

Warenhuisketen Lidl sloot eind februari de deuren in de Voorhavenlaan in Oostende. Het pand was te klein om uit te breiden en er werden geen alternatieven gevonden in de buurt. De winkel was jarenlang gevestigd op de wijk en een vaste waarde voor veel inwoners die dan ook ontgoocheld waren. Op de wijk wonen immers heel wat ouderen die minder goed te been zijn en daardoor moeilijk de verplaatsing kunnen maken naar andere grote winkels. Schepen Charlotte Verkeyn (N-VA) beloofde meteen om mee op te zoek te gaan naar een alternatief samen met het Economisch Huis. De problematiek werd prioritair opgenomen in het ‘business development plan’ voor de Vuurtorenwijk. Er waren ook al plannen om meer markten te organiseren in de Oostendse wijken. “Omdat we een signaal hebben opgevangen dat het gebouw waar Carrefour Market gevestigd is zal gerenoveerd worden zijn de plannen in een stroomversnelling gekomen. We willen ervoor zorgen dat er een alternatief is voor de wijkbewoners als het zover komt", zegt de schepen nog.