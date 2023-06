Oostende wil het leven van de shoppers nog aangenamer maken met nieuw shoponthaal

NET OPEN. Hotel Rosa legt boeken en yogamatjes in hotelka­mers: “Iedereen moet hier tot zichzelf kunnen komen”

Het vroegere Imperial Hotel tegenover het Kursaal Oostende werd door Flow Hospitality Group omgevormd in het nieuwe Rosa Hotel. In acht maanden tijd werd het volledige hotel grondig onder handen genomen en kreeg het een nieuwe moderne look met respect voor de geschiedenis van het gebouw. Rosa verwijst niet alleen naar de roze kleur die overal terugkeert, maar ook naar ‘rooms with an optimistic and sustainable attitude’. Duurzaamheid is dan ook de rode draad door het nieuwste hotel van de hotelgroep.