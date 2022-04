Oostende wil actieplan rond racisme opmaken en gaat hierover in dialoog met inwoners

“We willen het engagement aangaan om over dit thema in dialoog te gaan met onze inwoners. Enerzijds merken we dat er bij bepaalde mensen wat frustraties, kleine ergernissen of vooroordelen zijn waarover we in dialoog willen gaan. Anderzijds horen we bij nieuwkomers dat het moeilijk is om hier soms een plek te vinden omdat ze met vooroordelen geconfronteerd worden. We willen kijken hoe hier als stad een oplossing voor kunnen vinden. We zien in het project met Klein verhaal in de Torhoutsesteenweg dat mensen gewoon niet praten met elkaar. We kunnen daar wel een push geven om mensen toch in contact te brengen met elkaar. Als ze immers wel met elkaar praten zien we dat er al veel kleine ergernissen wegvallen”, licht schepen Silke Beirens toe.