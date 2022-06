Oostende werkt nieuw plan uit voor toerisme. “We moeten niet meer toeristen aantrekken, maar meer mensen hier laten verblijven”

1. Inzetten op cultuur

“We willen volop inzetten op cultuur. Het is de brandstof voor onze stad. Het James Ensorhuis lokt jaarlijks 50.000 bezoekers en dat is nog maar het begin. We hebben een literatuurfestival FAAR, een fotobiënnale en het podcastfestival. We willen dat cultureel complementair aanbod nog verder versterken. We hadden al Theater aan zee, het Filmfestival en The Crystal Ship”, zegt Bart Tommelein. In 2024 komt ook het Ensorjaar er aan. “We zullen dan 9 maanden werken rond de Oostendse schilder. We willen ons graag onderscheiden van andere steden. We hebben een rijk cultureel verleden, maar ook een rijke culturele toekomst”, zegt directeur Toerisme Peter Craeymeersch.