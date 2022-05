Oostende voor Anker is terug: “Prachtige kathedralen van de zee... Maar de grootsten varen onder een vlag die we nu niet graag zien”

OostendeHet is al van 2019 geleden, maar op 19 mei is het zover. Dan meren zo'n 170 schepen voor vier dagen aan tijdens het maritiem festival Oostende voor Anker. Het is uitkijken naar de komst van enkele grote driemasters, zoals de Guldenleeuw en de Belem.

De stad aan zee wordt opnieuw het epicentrum van varend erfgoed. Er zullen 150 vaartuigen aanmeren in het Mercatordok en nog eens een twintigtal aan de cruisekaai. Hier komen de grote exemplaren te liggen. “Alle schepen zullen open zijn voor publiek. Het zijn niet de grootsten die komen, want die varen onder een vlag die we nu niet graag zien (van Rusland, red.). Maar de Belem is alvast van de partij”, zegt curator Hubert Rubbens.

“Dat is echt een varend museumschip. In Frankrijk kunnen ze hele dorpen in beweging brengen om te kijken. Voor de eerste keer komt ook de Français. Die is hier nog geweest onder een vorige naam. Dat was een zwart schip, maar nu is het prachtig wit. Alles is nog origineel vanbinnen. De Français zal naar Oostende afzakken met zijn nieuwe masten. De Kamper Kogge katapulteert iedereen dan weer naar de middeleeuwen. Daarnaast hebben we de Guldenleeuw, een schip van ruim 60 meter. De oude romp is twintig jaar geleden volledig vernieuwd. Dit wordt de parel van Oostende voor Anker. Daarnaast is ook de Artemis terug, net als elk jaar”, vertelt Hubert Rubbens.

Ook naar het Montgomerydok komen enkele grotere vaartuigen zoals de Morgenster. “We hebben graag dat de schepen ook naar ‘buiten’ kunnen tijdens het festival, want wat is er mooier dan vaartuigen die al zeilend binnen of buitenvaren? Ik hoop dat we opnieuw een ballet zullen krijgen van kathedralen van de zee.”

Ambachten

Ook aan land zal er opnieuw heel wat te beleven vallen. “De Vindictivelaan wordt hiervoor opnieuw volledig benut, maar voor het eerst ook het Jan Piersplein, nabij de Mercator. Er komt een derde podium voor de muziek, maar het aantal animatiegroepen ligt dit jaar wel lager dan andere jaren. Bij het opmaken van de deelnemerslijsten hielden we immers de coronabarometer voortdurend in het achterhoofd en bewegende groepen zijn altijd de eerste die sneuvelen. Het Sint-Petrus-en-Paulusplein houden we dit jaar dan weer volledig voor ambachten. Er zullen in totaal 120 stands zijn: 20 eetkraampjes, 30 gelegenheden om te shoppen, 30 kunstenaars en 40 infostands over erfgoed, zowel boven als onder water”, licht Rubbens toe.

Magellaan

Het thema is dit jaar de 500ste verjaardag van de wereldexpeditie van Magellaan en Elcano. Er is hierover een tentoonstelling te zien in de Anglicaanse kerk. Er zal een collectie zee- en wereldkaarten en artefacten getoond worden.

Het evenement is traditioneel een grote publiekstrekker voor Oostende. “We zijn blij dat we na twee afgelaste edities kunnen uitkijken naar een topeditie”, zegt burgemeester Bart Tommelein. Het festival is van 19 tot en met 22 mei elke dag te bezoeken van 10 tot 19 uur en op zondag van 10 tot 18 uur.

Meer info over het programma: www.oostendevooranker.be

