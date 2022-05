Oostende voor Anker is terug en dat maakt heel wat mensen gelukkig. “Ik heb hier zo hard naar uitgekeken”

Het is al drie jaar geleden dat Oostende voor Anker nog kon doorgaan. In mei 2020 had corona nog maar net ons leven op zijn kop gezet en ook vorig jaar leek het nog geen goed idee om zo'n massa volk naar Oostende te lokken. Het maritiem festival is immers traditioneel goed voor zo'n 200.000 bezoekers op vier dagen tijd. Gelukkig is het virus naar de achtergrond verdrongen en konden de vele schippers van de meer dan 150 vaartuigen terug aanmeren in Oostende. En de meeste hebben er hard naar uitgekeken om opnieuw te verbroederen in de Oostendse dokken. Op de Sint Pieter van de vzw De Scute uit Blankenberge staat François Dejonghe (79) een vissersnet te breien. Hij komt al 20 jaar naar Oostende voor Anker en is zichtbaar blij om terug te zijn. Sint Pieter is een replica waar sinds 1992 vijf jaar aan gebouwd werd door vrijwilligers. “Vorige keer lagen we hier schitterend. Er kwam enorm veel volk langs en ook veel scholen. Dat is altijd leuk voor ons. We geven dan uitleg over de boot, over de geschiedenis en we kunnen eens ‘zwanzen’”, lacht François.