Oostende voert rookverbod in op speelpleinen

Tastoe viert dit jaar tiende verjaardag: “Vaste waarde geworden op de Middelkerk­se evenemen­ten­kaart”

Lekkere hapklare gerechtjes proeven met zicht op zee? Dat kan opnieuw op zaterdag 2 en zondag 3 september tijdens Tastoe. Het bekende Middelkerkse culinaire event viert dit jaar zijn tiende verjaardag. Maar eerst is er als tussendoortje hopelijk nog een lange, hete zomer. Daarom blikken we - bij deze vooruitblik - ook even terug. “De restaurateurs stonden bij de eerste editie letterlijk met hun gat in de wind”, zegt Tastoe-coördinator Bram.