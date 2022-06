Oostende voert drie nieuwe fietszones in het centrum in: “Dit is een grote en cruciale stap voorwaarts om de stad om te toveren tot de meest wandel- en fietsvriendelijke kuststad”

OostendeVandaag, op vrijdag 3 juni, wat ook Wereldfietsdag is, werden de nieuwe fietszones in het centrum van Oostende geopend. Het volledige oud centrum van de stad wordt vanaf vandaag een fietszone. Ook in de omgeving van het Leopoldpark en in de omgeving van het Stadhuis - Conservatorium wordt een tweede en derde fietszone ingevoerd.

Stad Oostende heeft de ambitie om dé fietsstad van Vlaanderen te worden. Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken en veilig fietsgedrag aan te moedigen, is de herinrichting van de publieke ruimte aangewezen. Eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Mobiliteit, licht toe: “Heel wat steden en gemeenten kampen, net zoals Oostende, met de uitdaging om iedereen voldoende, veilige en gezonde ruimte te geven om ten volle te kunnen genieten van het openbaar domein. Een fietszone lost dat voor een stuk op doordat fietsers er de straat op een veel veiligere manier kunnen delen met motorvoertuigen. Tegelijk zorgen we zo ook voor meer ruimte voor comfortabele voetpaden. Met de fietszones creëren we letterlijk meer ademruimte voor iedereen. Dit is dan ook een grote en cruciale stap voorwaarts om onze Koningin der Badsteden om te toveren tot de meest wandel- en fietsvriendelijke kuststad.”

Een fietszone is een aaneenschakeling van straten waar de wetgeving op fietsstraten van toepassing is. De regels die nu gelden in een fietsstraat, gelden dus ook in een fietszone. Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan gebruiken in eenrichtingsstraten. In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de volledige rechterhelft van de rijbaan. Auto’s en motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten en -zones, maar mogen de fietsers niet inhalen. De fietszones worden overal duidelijk aangegeven met signalisatie en wegmarkeringen.

Volledig scherm De fietszones worden overal duidelijk aangegeven met signalisatie en wegmarkeringen. © Emelyne Six

Veel voordelen

Deze nieuwe fietszones hebben veel voordelen. Eén ervan is de fietsveiligheid. De fietser is er voortaan veel zichtbaarder. Tegelijk wordt de fietser niet meer verdrongen door auto’s die willen inhalen. Zo worden er heel wat verkeersonveilige situaties vermeden. “Verkeersveiligheid is een prioriteit voor een toeristische centrumstad als Oostende”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “Met de invoering van drie fietszones verhogen we de veiligheid voor de fietsers.”

Ook de continuïteit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar er geen bestaand fietspad is. “Met de fietszones verzoenen we verkeersveiligheid met bereikbaarheid. Het verkeer volgt er voortaan het ritme van de fietser. En ook al is dat voor automobilisten even wennen, tegelijk zorgen we er ook voor dat alles bereikbaar blijft, ook voor de automobilisten”, aldus schepen Björn Anseeuw.

Volledig scherm De Fietsfanfare kwam de nieuwe fietszones feestelijk openen. © Emelyne Six

Wereldfietsdag

De nieuwe fietszones werden vandaag op Wereldfietsdag feestelijk ingefietst door de Fietsfanfare. Ook Burgemeester Bart Tommelein en eerste schepen Björn Anseeuw fietsten mee. Er zijn in totaal drie fietszones. Ze zijn er in het Oud Centrum, in de omgeving van het Leopoldpark en in de omgeving van het Stadhuis - Conservatorium. Meer informatie over de fietszones met een map kan je terugvinden op oostende.be/fietszone.