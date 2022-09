Oostende verzet zich tegen mogelijke fusie van Mu.ZEE met Antwerpse musea

Reddy De Mey (VB) vroeg tijdens de Oostendse gemeenteraad naar een stand van zaken in verband met de fusioneringsplannen van de Vlaamse overheid voor de musea voor moderne en hedendaagse kunst. Schepen Bart Plasschaert (CD&V) liet duidelijk verstaan dat Oostende zich blijft verzetten tegen die plannen. “Ik ben voorzitter geworden van het bestuursorgaan van Mu.ZEE eind mei. Een week later werd ik al uitgenodigd bij het kabinet van Jan Jambon. Ze hadden een studie opgemaakt hoe ze drie musea intensiever konden laten samenwerken. Er waren drie mogelijke oplossingen. Er was sprake van een losse samenwerking, maar dan meer evenementieel. De tweede optie was een samenwerking in de back-office en het laatste was een regelrechte fusie. We hebben met de raad van bestuur het standpunt ingenomen dat we tegen een fusie zijn, maar dat we wel willen samenwerken. Dat kan bijvoorbeeld op vlak van promotie, conservering van kunstwerken, het transport van werken voor tentoonstellingen of digitalisering. We hebben samen een brief geschreven naar Jambon. We gaan gesprekken voeren met KMSKA en M HKA om zelf voorstellen te doen. De bespreking staat nu opnieuw op de agenda in het Vlaams parlement. Ons standpunt is alleszins duidelijk: wij willen absoluut niet het buitenverblijf van Antwerpen worden.”