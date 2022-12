Oostende verwarmt als eerste in Vlaanderen stadhuis met restwarmte

De stad Oostende besliste om ook het stadhuis te laten aankoppelen. “Door voor de verwarming van het stadhuis af te stappen van fossiele brandstoffen, realiseren we een CO2-reductie van 95 procent of zo’n 291 ton. Zo zetten we een grote stap richting een klimaatneutrale toekomst zoals we vooropgesteld hebben in ons klimaatplan Leefbaar Oostende”, zegt schepen Silke Beirens (Groen). De nieuwe warmtebron komt ook het budget ten goede. “Deze maatregelen zorgt ervoor dat we 46.000 euro kunnen besparen op de energiefactuur”, zegt schepen van stadsgebouwen Björn Anseeuw (N-VA). “Als je weet dat de investering ons 60.000 euro heeft gekost dan weet je dat we deze investering heel snel kunnen terugverdienen.” De stad kreeg ook subsidies van de Provincie West-Vlaanderen.