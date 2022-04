“Oostende verliest een grote ‘menère’”: fan, vriend, cafébaas en burgemeester nemen afscheid van Arno

Oostende Internatio­na­le speler Nectar Group kiest voor Haven Oostende: “Hiermee kunnen we nieuwe trafieken aantrekken”

België was nog een blinde vlek op de kaart van Nectar Group die wereldwijd in 75 landen actief is. Daarin komt vanaf deze zomer verandering want het internationale bedrijf, met roots in het Verenigd Koninkrijk, vestigt zich vanaf deze zomer in de Haven Oostende. Het zal daar een zware kraan plaatsen waarmee het goederen kan verhandelen.

