Oostende verkoopt pand in de Vaartstraat waar ooit plannen waren om jongeren op te vangen

Volgens schepen Natacha Waldmann (Groen) werd het project in 2016 aangekondigd, maar het werd het nooit uitgevoerd in de vorige legislatuur. “We laten de jongeren echter niet in de steek. We zijn een dagbestedingsproject gestart dat bouwt op de noden die vandaag ervaren worden in de jeugdzorg. In het voorjaar start er ook een burgerinitiatief in Eernegem en we zullen daar partner in zijn. Daarnaast is er ook een samenwerking met het JAC voor jongeren in dakloosheid.”