Oostende trapt de zomer in gang met Summer Kick-off

Bredene/De Haan Vrouw verliest controle over stuur en gaat over de kop: 36-jarige bestuur­ster raakt lichtge­wond en blaast positief

Een 36-jarige vrouw uit De Haan is zondagmorgen gewond geraakt bij een ongeval op de Koninklijke Baan in Bredene. Ze verloor de controle over het stuur in een bocht. Na het ongeval blies ze positief.

13:18