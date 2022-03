Oostende start nieuw traject ‘veilige schoolomgevingen’

OostendeStad Oostende zet volop in op veilige schoolomgevingen en lanceerde in dat kader al enkele succesvolle projecten. Vandaag wordt een derde traject opgestart in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid (VSV) en de Lokale Politie.

Al in oktober 2020 ging in een aantal Oostendse scholen een eerste traject van start rond veilige schoolomgevingen. Elke school kreeg een team van experten op bezoek die de schoolomgeving kritisch onder de loep nam. “Als schepen van Mobiliteit ben ik ontzettend trots dat de goede samenwerking tussen stad Oostende, de scholen, het VSV en de politie, effectief loont. Dit project heeft er voor gezorgd dat al 20 Oostendse schoolomgevingen veel veiliger zijn dan voorheen. Het werk is nog niet af, maar we zijn vastberaden om alle 44 Oostendse scholen verkeersveilig te maken”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw.

Al twee trajecten achter de rug

Dit is al het derde traject dat van start gaat. In het eerste traject kwamen Basisschool De Groeiboom, ’t Klein College, Petrus en Pauluscollege, OLVO Kaaistraat en de Sint-Lodewijksschool aan bod. In het tweede traject was het de beurt aan Athena campus Pegasus, basisschool Stene, basisschool De Puzzel, Vrijebasisschool Zandvoorde, Sint-Andreasinstituut Stene basisonderwijs en het Sint-Andreasinstituut Stene secundair. Deze trajecten leidde tot actieplannen met heel wat infrastructurele maatregelen met onder meer betere belijning, veilige oversteekplaatsen, de invoering van diverse nieuwe fietsstraten en uitgevleugelde zebrapaden met een groene ondergrond. Ook de scholen die participeren aan het traject zetten verder in op sensibilisering en educatie. De Lokale Politie Oostende neemt het handhavingsluik op zich.

Nieuw traject met 9 scholen

Nu gaat het nieuw en derde traject van start met maar liefst negen Oostendse scholen: Leefschool De Vlieger, basisschool Hendrik Conscience, Petrus & Paulus West – Centrum Leren en Werken, SBSO Ter Zee, MPIGO De Vloedlijn, De Branding, Sint-Andreasinstituut Schapenstraat, Athena Campus Olympus en Ensorinstituut CDO De Box. Schepen voor Onderwijs Natacha Waldmann is heel tevreden met het nieuw traject die nog meer scholen veilig zal maken: “Elk kind en elke leerling moet veilig naar school moeten kunnen. Daarom ben ik heel blij dat er verder gewerkt wordt aan veilige schoolomgevingen in Oostende. Elke school verdient het om onder de loep genomen te worden en veiliger te worden voor iedereen.”

Samenwerking heel belangrijk

De lokale politie werkt samen met de scholen om het veiliger te maken. “Mensen van de verschillende scholen, waaronder ook onze school, zijn samen gaan wandelen met de lokale politie in de wijk om te zien waar de probleempunten precies zijn. Zo kunnen we op een gemakkelijkere manier zien wat we kunnen verbeteren om zowel de schoolomgeving als de wijk veiliger te maken voor iedereen”, vertellen directeur An Pottier en zorgcoördinator Kim Brems van de Hendrik Conscienceschool.

Ook directeur van het VTI Ludo Viaene vindt de samenwerking met de lokale politie en de VSV heel belangrijk. “Zij zijn de experts en weten dus wat ze moeten doen. Als school kunnen we de leerlingen stimuleren om het veiliger te maken, maar zelf kunnen we niet meer doen dan dat. Dus deze samenwerking is heel erg welkom.”

De verschillende schoolomgevingen zullen nu onder de loep genomen worden om te komen tot een actieplan voor een veiligere schoolomgeving. “We blijven verder werken aan veilige schoolomgevingen, een absolute prioriteit in ons bestuursakkoord. De politie werkt hier actief aan mee. Na de uitvoering van de infrastructurele ingrepen, controleert de politie dat de regels in de buurt van scholen correct worden nageleefd”, besluit burgemeester Bart Tommelein.