Oostende schrijft concessie uit voor nieuwe watersportclub aan Oosteroever

Op het strand naast de toegang van de Oostelijke strekdam bevindt zich momenteel een strandpaviljoen uitgebaat door de BV Phare East. In dit paviljoen wordt een strandbar uitgebaat en het is de uitvalsbasis van de watersportclubs Ostend Sailing Club en The Outsider Coast. De huidige accommodatie werd tijdelijk vergund door de afdeling Maritieme Dienstverlening Kust van het Vlaamse Gewest, in afwachting van de bouw van een meer duurzame en permanente constructie voor de organisatie van waterrecreatie en/of watersport.