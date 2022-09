Oostende schakelt extra brugfiguren in voor secundair onderwijs. “Vorig schooljaar gingen ze in gesprek met 219 jongeren”

OostendeIn september 2020 startte Stad Oostende met een brugfigurenwerking in het secundair onderwijs. Daarvoor waren er enkel brugfiguren in het lager onderwijs in Oostende. Na twee jaar blijkt hun inzet echter een groot succes om jongeren te ondersteunen. Er worden daarom twee extra brugfiguren ingezet in het College en GO! Athena.

Brugfiguren zijn ondertussen niet meer weg te denken uit het Oostendse onderwijsveld. Als neutrale vertrouwenspersoon slaan zij de brug tussen jongeren en hun netwerk enerzijds en de school anderzijds. Het succes zit in de laagdrempelige aanwezigheid op de school zelf. Brugfiguren zijn aanspreekbare contactpersonen voor gezinnen, jongeren én leerkrachten. Vanuit de positieve ervaringen in het lager onderwijs werd de brugfigurenwerking in september 2020 uitgebreid naar het secundair onderwijs. In vier scholen gingen toen drie brugfiguren aan de slag. Zij zetten vooral in op individuele contacten met de jongeren en dat werpt ook zijn vruchten af. In 2020-2021 werden zo 170 jongeren bereikt, in het schooljaar 2021-2022 waren dat er 219.

Pesten

“Op basis van cijfers 2021-2022 weten we ondertussen dat het merendeel van deze jongeren uit de tweede graad komt. 28 procent komt uit de eerste graad en 27 procent uit de derde graad. Er komen ook meer meisjes (60 procent) dan jongens (40 procent). Jongeren geven in één op de drie gevallen duidelijk aan dat ze niet goed in hun vel zitten. Een van de oorzaken die in het oog springt daarbij is pestgedrag, maar daarnaast zien we ook dat jongeren een brugfiguur opzoeken omdat ze problemen hebben thuis. Dat gaat dan over jongeren die opgroeien in armoede of leerlingen die mantelzorger zijn voor een ouder. Er waren ook jongeren die worstelen met hun geaardheid. Het voordeel van een brugfiguur is dat ze tijd hebben om met de jongere te praten en ook met het gezin als dat nodig is. Ze maken tegelijkertijd ook de brug naar andere sociale organisaties die kunnen helpen”, zegt schepen Natascha Waldmann (Groen)

Uitbreiding

Op vandaag zijn de brugfiguren secundair onderwijs al actief in het VTI, het Ensorinstituut, het Sint-Jozef en het Vesaliusinstituut. “De huidige scholen geven aan dat brugfiguren een echte meerwaarde zijn voor hen en dus zijn ook nieuwe scholen vragende partij. Daarom starten we dit schooljaar met twee bijkomende brugfiguren in het College en Athena Campus Pegasus, om een zo breed mogelijke groep leerlingen en gezinnen alle mogelijke ontwikkelingskansen te kunnen bieden”, zegt schepen Waldmann nog.

Het College is blij dat hier nu ook een brugfiguur aan de slag gaat. ”We zijn blij met deze ondersteuning van Stad Oostende. We geloven in de methodiek van brugfiguren. We denken dat onze brugfiguur Evelien een grote meerwaarde zal betekenen voor onze school. Zeker ook voor de leerlingen die het wat moeilijker hebben”, vertelt directeur Yannick Scheyving.

