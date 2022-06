Oostende plant kaaimuur van 50 miljoen euro aan Oostelijke strekdam: “Zo kunnen grotere schepen ingezet worden voor ontwikkeling en onderhoud van windmolens op zee”

“Vandaag zijn er 399 windturbines operationeel in het Belgische deel van de Noordzee”, zegt Charlotte Verkeyn, schepen en voorzitter van Haven Oostende. “Verschillende bedrijven onderhouden deze installaties op zee vanuit de haven van Oostende. Er is nu al de REBO-terminal, de huidige uitvalsbasis voor de bouw van de windmolenparken op zee. In combinatie met een nieuwe kaaimuur met aanliggend installatieterrein kan deze economie in onze regio alleen maar groeien”, aldus de schepen.

Extra jobs

“Het project is ook uiterst belangrijk in het kader van de energietransitie en zal een bijdrage leveren tot de verdere economische ontwikkeling van Haven Oostende en de gehele Oostendse regio. Daarnaast draagt het bij tot jobcreatie, grotere energie-onafhankelijkheid, technologische en industriële ontwikkeling.”

Volledig scherm CEO van Haven Oostende Dirk Declerck en voorzitter van Haven Oostende Charlotte Verkeyn. © rv

De kostprijs voor het volledig project is zo’n 50 miljoen euro. “Het is de bedoeling om het project in het regeerakkoord van 2024 te laten opnemen. Daarbij zou het Vlaams gewest de structurele werken moeten financieren. De haven van Oostende zal dan de bovenbouw financieren. We hopen tegen 2026, wanneer het windmolenpark in De Panne zal gebouwd worden, dit project uit te voeren. Tegen dan zullen de turbines ook alweer groter zijn, met meer vermogen, en moeten grotere schepen ingezet worden voor de installatie”, besluit Dirk Declerck, CEO van de haven van Oostende. Hij wijst er ook op dat de uitbreiding in zee een belangrijke schakel kan zijn in het kustverdedigingsplan voor de stad. “Elke stad aan zee wordt geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatopwarming. Dit is hier niet anders”, aldus de CEO.

Kosten en baten

Een eerste milieu-impactstudie toont alvast dat er geen negatieve effecten zijn. Naast die studie werden verschillende technische studies en een kostprijscalculatie uitgevoerd. Een stromingsanalyse in samenwerking met Universiteit Gent is momenteel lopende. Volgende stap: een kosten-batenanalyse. Daarvoor is een project opgezet met het European Centre for Strategic Analysis (ECSA), gespecialiseerd in vervoer en havens. Het team wordt geleid door professor Elvira Haezendonck, verbonden aan de Solvay Business School van de Vrije Universiteit Brussel en aan Universiteit Antwerpen en professor Michaël Dooms van Solvay Business School/VUB.

