Oostende plant groot stadsfestival rond James Ensor: “Heel de stad zal in de sfeer van Ensor baden”

OostendeTijdens ‘Ensor 2024' zal de stad Oostende negen maanden lang de kunstenaar James Ensor in de kijker zetten met een heus stadsfestival. Vanaf december 2023 tot september 2024 zullen tentoonstellingen in Mu.ZEE, het James Ensorhuis en de Venetiaanse Gaanderijen volledig in het kader van de schilder staan. Daarnaast zullen er over het hele jaar gespreid ook tal van andere activiteiten zijn. Alle creatieve ideeën zijn welkom.

De ruggengraat van het programma voor een jaar in het teken van Ensor is klaar, maar er zal de komende maanden nog verder gewerkt worden aan de concrete invulling. Eén ding staat vast: de Oostendse schilder zal in 2024 niet weg te denken zijn uit Oostende. “Door Ensor met het DNA van Oostende te verweven willen we iedereen laten kennis maken met het werk van deze beroemde Oostendenaar. We verwachten niet enkel Oostendenaars, maar we willen ook internationale bezoekers aantrekken tijdens het Ensorjaar”, zegt schepen van Cultuur Bart Plasschaert.

In 2024 is het 75 jaar geleden dat James Ensor (1860-1949) in Oostende overleed, en dat is de aanleiding voor een groot stadsfestival vol evenementen en activiteiten voor jong en oud. “Met het James Ensorhuis hebben we al een unieke attractie in onze stad voor de kunstenaar, maar daar gaan we in 2024 nog een pak nieuwe activiteiten aan toevoegen. Heel de stad zal in de sfeer van Ensor baden, zelfs bij het shoppen, overnachten en eten in de stad. We mikken op nationale en internationale bezoekers die hier de stad ontdekken waar de kunstenaar zijn hele leven leefde en schilderde”, zegt burgemeester Bart Tommelein.

Expo’s

Het programma bestaat uit twee grote pijlers: de unieke expo’s in de Oostendse musea en een verzameling aan activiteiten doorheen het jaar onder de naam ‘Baden van Oostende’. Met ‘Rose, Rose, Rose, à mes yeux! James Ensor en het stilleven in België 1830-1930' brengt Mu.ZEE de eerste tentoonstelling ooit die volledig gewijd is aan de stillevens van Ensor. “De tentoonstelling toont hoe Ensor het 19de-eeuwse stilleven interpreteert en verder doet evolueren, hoe hij met het onderwerp doorheen zijn carrière experimenteert en hoe hij en enkele voorlopers en tijdgenoten dit traditionele genre uitdagen en vernieuwen”, licht Stefan Huyghebaert, curator bij Mu.ZEE, toe.

Familietentoonstelling

Het Fort Napoleon organiseert in het Ensorjaar dan weer een unieke familietentoonstelling over James Ensor, gebaseerd op een kinderboek rond de schilder. Tijdens ‘Ensor 2024’ zullen er in het James Ensorhuis drie tijdelijke expo’s lopen. De Dienst Cultuur zal tijdens de zomer van 2024 ook een tentoonstelling organiseren in de Venetiaanse Gaanderijen, met als thema Oostende als Ensors denkbeeldige paradijs.

De organisatie doet ook een oproep naar kunst-en cultuurorganisaties, individuele kunstenaars, privé-initiatieven (galerijen, handel, horeca,…) van Oostende en daarbuiten om originele voorstellen in te sturen, waar Ensor zelf van zou genoten hebben. “Uit een eerste ronde blijkt alvast veel belangstelling en kwaliteit, waar de komende maanden nog aan verder gewerkt wordt. We willen ervoor zorgen dat we een omvattend en volledig stadsfestival kunnen presenteren”, zegt Wim Vanseveren, coördinator van ‘Ensor 2024’.

Het weekend van 16 december 2023 wordt de feestelijke opening van het ‘Ensor 2024'-programma.

Volledig scherm opening Ensor museum Oostende © Benny Proot

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.