Oostende plaatst extra peukenzuilen nadat 12.000 peuken ingezameld werden tijdens proefproject

OostendeDe drie peukenzuilen die als test geplaatst werden in de uitgaansbuurt blijken een succes. Op 6 maanden tijd werden 12.000 peuken in de zuilen gedeponeerd. Het project wordt daarom uitgebreid met vijf extra zuilen én een peukenpoll. Wie blijft volharden riskeert een boete van 70 euro. De afgelopen zes maanden werden in totaal al 1.291 boetes uitgedeeld.

Je hoeft in het centrum van Oostende maar even naar de grond te kijken om te weten dat er nog te veel peuken op de grond belanden. Uit een hotspotanalyse blijken het centrum en de uitgaansbuurt de twee zones te zijn waar de problematiek het ergst is. Er werden al heel wat initiatieven genomen om deze vorm van sluikstorten aan te pakken. Zo werden al 180 peukenringen bevestigd op de afvalkorven en werden al meer dan 9.000 zakasbakjes uitgedeeld.

Quote “We voorkomen met de zuilen niet alleen zwerfvuil, maar de peuken krijgen ook een nieuwe functie als grondstof” Silke Beirens

Stad Oostende besliste nu om de maatregelen uit te breiden. “Tijdens de proefperiode van zes maanden met de peukenzuilen werden maar liefst 12.000 peuken verzameld. Het spreekt voor zich: 12.000 peuken in onze zuilen, zijn er 12.000 niet op de grond. Het is dan ook een logische volgende stap om dit project uit te breiden”, duidt schepen Maxim Donck. “We merken dat heel wat mensen de klik reeds maken en voorzien daarom bijkomende infrastructuur. We blijven echter wel streng zijn voor diegenen die het maar niet willen snappen. Die mensen maken kans op een boete van 70 euro als ze betrapt worden door de gemeentelijke vaststellers. In de voorbije zes maanden werden 1291 vaststellingen gedaan. Die mensen krijgen een boete in de bus.”

Volledig scherm Een boete is 70 euro, maar dat kan oplopen als je meermaals betrapt wordt © Benny Proot

Peukenpoll

Op 29 maart werden er naast de drie zuilen in de uitgaansbuurt nog vijf peukenzuilen in het centrum bijgeplaatst. Drie in de Kapellestraat, één in de Adolf Buylstraat en één ‘peukenpoll’ aan het Marie-Joséplein. De peukenpoll is een interactieve afvalkorf waar rokers via een ludieke poll met een sigarettenpeuk hun stem zullen kunnen uitbrengen over ‘Welk soort zwerfvuil het meest in zee terecht komt. Peuken of plastic?’

Volledig scherm De peukenpoll © Benny Proot

Recyclage

De peukenzuilen worden geleverd door Fresh Tray Services. Deze firma staat in voor het plaatsen, ledigen en onderhouden van de zuilen. “Fresh Tray Services is een duurzaam recyclage bedrijf dat de verzamelde sigarettenpeuken stockeert en naar een externe firma brengt voor recyclage. Ze worden daar verwerkt tot een granulaat dat gebruikt wordt om de containers voor het inzamelsysteem te maken. We voorkomen met de zuilen dus niet alleen zwerfvuil, maar de peuken krijgen een nieuwe functie als grondstof”, aldus schepen van Mens & Milieu Silke Beirens.

LEES OOK: