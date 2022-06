Oostende plaatst een gezellig amfitheater op het strand van Mariakerke: “Aanbod voor families wordt verder uitgebreid”

Het kindvriendelijk aanbod voor de badplaats Mariakerke wordt verder uitgebreid naar 80 activiteiten. De blikvanger is het nieuwe amfitheater in hout op het strand. “Hiermee bieden we echt een unieke beleving aan in Mariakerke. De hele zomer lang theater op het strand, dit past bij het DNA van onze stad. Bezoekers en inwoners kunnen hier tijdens de vakantie voorstellingen bekijken”, zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Er zullen in totaal 30 voorstellingen gegeven worden in samenwerking met onder meer Cirque Circulaire, 4Hoog, Kip van Troje en Theater Spoor 6. De voorstellingen zijn telkens gratis en inschrijven is niet nodig. Er is plaats voor een 100-tal mensen in het theatertje zelf. De constructie werd opgebouwd in hout en zal na de zomer terug afgebroken worden. Het gaat om een duurzame investering. De constructie kan ook buiten de zomermaanden nog gebruikt worden en wordt tussendoor gestockeerd.

Volledig scherm Oostende zet verder in op een familievriendelijke badplaats in Mariakerke met een amfitheater en leuke anti-verdwaalpalen met kinderfiguur James © LBB

Er is deze zomer nog veel meer te doen. Zo zijn er verschillende zoektochten in Mariakerke. Van Rikki, het konijntje uit de gelijknamige Kinderboekenweeks tot een mysterieus onderzoek in Clubdo-stijl: het Mariakerke-mysterie. Het tweede seizoen van de SBS-serie De Redders loopt momenteel op GoPlay en ook daarrond werd een educatieve zoektocht uitgewerkt. De reeks werd vorig jaar niet zo goed onthaald bij het grote publiek en is momenteel enkel online te bekijken. Toch blijkt de tweede reeks een schot in de roos. In de eerste week waren er al 160.000 opvragingen. “De reeks slaat aan bij een jonger publiek en dat is voor Oostende een goede zaak omdat we net hen willen bereiken met ons familievriendelijk aanbod”, zegt burgemeester Tommelein.

Volledig scherm Oostende zet verder in op een familievriendelijke badplaats in Mariakerke met een amfitheater en leuke anti-verdwaalpalen met kinderfiguur James © LBB

Daarnaast werkt Toerisme Oostende samen met Horizon Educatief. Zo kan je tijdens de workshop windpainting aan de slag met gekleurd krijt om een eigen kunstwerk te maken. Bij Meet je met de dieren leer je spelenderwijs alles over dieren op het strand en in de zee. Voor een knotsgekke strandwandeling kan je deelnemen aan het Verteltheater. Hier moet je als toeschouwer ook gewoon zelf meewerken. In beachbar Marie-K is er dan weer wekelijks een workshop strandbloemen maken. Op het strand werden ook twee nieuwe zeemodi’s geplaatst. Dit zijn hedendaagse oriëntatiepalen in de vorm van emoji’s. Nieuwkomers zijn een garnaal en kinderfiguur James. Zij vervoegen het huidige aanbod met een hartje, lachend gezichtje, het lachend pakje, de regenboog, de zeehond, het sprookje en de verpleegkundige.

Vorig jaar introduceerde Toerisme Oostende een infopunt op de zeedijk van Mariakerke om bezoekers beter de weg te wijzen in het toeristisch aanbod. Er kwamen toen 6.000 bezoekers langs waarvan 35 procent tweede verblijvers, 14 procent dagtoeristen, 13 procent hotelgasten en 15 procent toeristen die een appartement hadden gehuurd. Ook Oostendenaars kwamen hiernaartoe met vragen. Het infopunt komt ook dit jaar terug en werd ook wat uitgebreid.

Alle info en data via www.visitoostende.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.