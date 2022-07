Oostende organiseert deze zomer gratis sportlessen met zicht op zee

Het initiatief Sportstrand komt voor het tweede opeenvolgende jaar tot stand in samenwerking met een aantal Oostendse sportaanbieders. De groepslessen worden gegeven in een uniek kader van zon, zee en strand. “Deelnemers genieten dus niet alleen van een uurtje beweging, maar ook van de unieke ervaring om met de voeten in het zand te sporten bij zonsondergang of in de ochtend als het strand er nog heerlijk rustig bij ligt”, zegt schepen Bart Plasschaert (CD&V) Vanaf 16 jaar kan je deelnemen aan lessen body shape, bootcamp, fundance, kiko, Pilates, tropical dance, yoga en Zumba. Er is een les om 10 uur, maar ook een avondsessie om 20 uur. Met Move 60+ is er voor de wat oudere sportievelingen net als vorig jaar een aangepaste groepsles op vrijdagochtend met rustige beweegoefeningen. Ook Kidz Sport is terug met sportinitiaties voor kinderen van 6 tot 12 jaar op woensdagen van 15 tot 17 uur.