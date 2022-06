Oostende opent deze zomer gratis randparking in Stapelhuisstraat

De voorbije jaren konden gebruikers van de randparking via een poort in de omheining tussen het haventerrein en het uiterste perron richting centrum wandelen. Hier werd evenwel een nieuwe omheining geplaatst waarbij geen doorgang meer is. Ter plaatse kan je nu kiezen voor een busrit naar het centrum of om te voet richting Kapellestraat te gaan. Er werd een nieuwe tijdelijke halte ingericht door De Lijn, waardoor het mogelijk is om lijn 9 of lijn 4 richting Oostende Station te nemen. Tickets koop je op de bus aan 2,5 euro per rit. Het is ook mogelijk om het uitgestippelde parcours van 1,8 kilometer te volgen om het centrum te voet te bereiken. Via de Konterdamkaai en de Graaf de Smet de Naeyerlaan wandel je zo het centrum van Oostende binnen. Het uitgestippelde parcours voor wandelaars werd duidelijk aangeduid.