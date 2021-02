Oostende moet extra stewards optrommelen voor onverwachte drukte: “Waarom maakt NMBS geen aanmeldsysteem?”

OostendeOostende moest rond de middag extra stewards en politie optrommelen om de onverwachte drukte in de stad in goede banen te leiden. Burgemeester Bart Tommelein (Open Vld) ziet meteen een bewijs dat de gratis treintickets die de federale overheid voorzien heeft aan de oorzaak liggen van de toeloop. Hij vraagt ook dat de NMBS alsnog een aanmeldingssysteem maakt, waardoor de stad ook vroeger op de hoogte zou kunnen gebracht worden als er zoveel bezoekers verwacht worden.

Er schijnt een prachtige lentezon over ons land en dat lokt heel wat mensen, ook op een doodgewone woensdag, naar de kust. Broers Freddy en Franky Lampers uit Sint-Niklaas beslisten om een dagje naar Oostende te gaan om van de zon te genieten én zo hun gratis treintickets nog te gebruiken. “We moesten ze deze week nog gebruiken voor het einde van de maand. Het was inderdaad redelijk druk op de trein, maar het was zeker nog te doen. Het grootste probleem als je hier bent is het vinden van een toilet. En als je er dan één vindt, dan moet je 45 minuten wachten. We missen het ook wel om van een terrasje te genieten. Met dit weer zou dat echt aangenaam geweest zijn.”

Quote Normaal gezien staan onze woensdagen vol gepland met de hobby’s van de kinderen, maar nu ze niet mogen gaan was het eigenlijk het ideale moment om vlug eens af te komen Isolde Verraes

Ook Isolde Verraes besliste het afgelopen weekend om woensdagmiddag met de kinderen naar zee te trekken. “We wilden graag van het mooie weer profiteren. We hadden nog een gratis ticket over en dat moest op. We hebben bewust gekozen om niet in het weekend te komen omdat het misschien iets rustiger zou zijn. Normaal gezien staan onze woensdagen vol gepland met de hobby’s van de kinderen, maar nu ze niet mogen gaan was het eigenlijk het ideale moment om vlug eens af te komen.”

De onverwachte drukte zorgde voor problemen op de trein, maar ook in de stad zelf was niemand voorzien op de volkstoeloop. “Ik kreeg een telefoon van een buschauffeur die zei dat het zwart zag van het volk aan het station. Daarna bleken er ook problemen in Gent te zijn en op de treinen tussen Gent en Brugge. Ik kreeg daarover telefoon van de gouverneur. Ondertussen heeft de politie mij ook al laten weten dat het te druk wordt in de Kappellestraat, met de vraag om extra stewards in te schakelen. De NMBS zelf heeft op geen enkel moment laten weten dat er problemen zijn", vertelt Bart Tommelein.

De burgemeester is langer kritisch voor de vervoersmaatschappij. “In al onze parkings is er momenteel nog plaats. De volkstoeloop heeft dus enkel te maken met mensen die nog snel de trein nemen en velen onder hen doen dat met de gratis tickets die voor het einde van de maand moeten gebruikt worden. Waarom maakt de NMBS geen werk van een aanmeldingssysteem waarbij mensen laten weten wanneer ze de trein nemen? Op die manier zouden ze zelf beter kunnen inschatten hoe druk het wordt en ons ook al op voorhand kunnen verwittigen dat het uitzonderlijk druk wordt richting kust. Je mag niet op restaurant gaan, maar mensen zitten wel op elkaar gestapeld op de trein. Dat kan toch niet. Je moet tegenwoordig voor alles reserveren, waarom niet voor de trein?”

Er is morgen een overleg gepland met de NMBS.

