Oostende moet extra stewards optrommelen voor onverwachte drukte. Mooi weer en gratis treintickets lokken extra bezoekers naar zee

Er schijnt een prachtige lentezon over ons land en dat lokt heel wat mensen, ook op een doodgewone woensdag, naar de kust. Broers Freddy en Franky Lampers uit Sint-Niklaas beslisten om een dagje naar Oostende te gaan om van de zon te genieten én zo hun gratis treintickets nog te gebruiken. “We moesten ze deze week nog gebruiken voor het einde van de maand. Het was inderdaad redelijk druk op de trein, maar het was zeker nog te doen. Het grootste probleem als je hier bent is het vinden van een toilet. En als je er dan één vindt, dan moet je 45 minuten wachten. We missen het ook wel om van een terrasje te genieten. Met dit weer zou dat echt aangenaam geweest zijn.” Ook Isolde Verraes besliste het afgelopen weekend om woensdagmiddag met de kinderen naar zee te trekken. “We wilden graag van het mooie weer profiteren. We hadden nog een gratis ticket over en dat moest op. We hebben bewust gekozen om niet in het weekend te komen omdat het misschien iets rustiger zou zijn. Normaal gezien staan onze woensdagen vol gepland met de hobby’s van de kinderen, maar nu ze niet mogen gaan was het eigenlijk het ideale moment om vlug eens af te komen.”