Oostende maakt zich op voor een drukke eindejaarsperiode. “Mensen hebben ontspanning nodig in moeilijke tijden”

OostendeMet de eindejaarsperiode in het vooruitzicht zijn in Oostende de voorbereidingswerken gestart voor Winter in Oostende. Vanaf 2 december zijn er al heel wat activiteiten zoals de kerstmarkt in het Leopoldpark, het Huis van de Kerstman op het Wapenplein en een inpakbar in het shoppingcentrum. Er werden enkele maatregelen genomen om te besparen, zo werd de lichttunnel dit jaar geschrapt en zal de ijspiste dit jaar kleiner zijn en overdekt worden, maar volgens Burgemeester Bart Tommelein is er nog altijd een ruim aanbod.

Het zijn moeilijke tijden voor iedereen en daarom worden ook in Oostende enkele maatregelen genomen. De badstad kiest er echter voor om nog altijd volop in te zetten op Winter in Oostende. “We zagen al bij de Oktoberfoor dat mensen op zoek zijn naar gezelligheid en warmte om deze donkere dagen door te komen. We hebben dan ook een voor een uitgebreid programma voorzien van begin december tot eind januari", zegt burgemeester Bart Tommelein. De voorbije twee jaar werd het programma van de eindejaarsperiode aangepast volgens de coronamaatregelen. Dit jaar zijn er opnieuw geen bijkomende regels waardoor Oostende heel wat bezoekers verwacht om de kerstsfeer op te snuiven. “Er zijn dan wel enkele zaken weggevallen zoals de Lichttunnel, maar er is nog altijd voldoende sfeer aanwezig om te komen genieten in Oostende”, zegt schepen Charlotte Verkeyn (N-VA)

Volledig scherm Opbouw kerstmarkt Oostende © Benny Proot

Vanaf 2 december pakt Oostende uit met onder meer Winter in het park met de vele kerstchalets en de schaatspiste op de vijver. Daarnaast komt ook het Huis van de Kerstman terug op het Wapenplein. Het huis zal dit jaar open zijn op woensdag, zaterdag en zondag tot Kerst. Op die dagen is de Kerstman ook aanwezig. Verder is er nog Christmas VIllage op het Vissersplein en de inpakbar in het Feest- en Kultuurpaleis. Traditiegetrouw is er op oudejaar ook opnieuw eindejaarsvuurwerk op het Groot strand. Op 7 januari is er de traditionele Nieuwjaarsduik. Tijdens het weekend van 17 en 18 december is er nog een Winters Shoppingweekend in het centrum met extra animatie en muzikale acts.

In het winterprogramma in Oostende werden dit jaar ook enkele culturele activiteiten opgenomen. Zo pakt De Grote Post uit met De geest van Gaston, waarbij bezoekers van 16 tot 30 december door het oude postgebouw dwalen en de geest van architect Gaston Eysselinck ontdekken aan de hand van videoprojecties, soundscapes en ontmoetingen. In het Kursaal is er de Spiekpietjes Musical, Eind Abend in Wien en NYE Deluxe op oudejaarsavond. Het programma loopt ook door in januari want dan is er voor het eerst de wintereditie van Filmfestival Oostende van 27 januari tot 4 februari. Het volledige programma wordt bekend gemaakt op 22 december.

