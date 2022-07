Oostende legt derde betonnen pad aan naar de zee om de zee voor iedereen toegankelijk te maken

Minder mobiele mensen kunnen deze zomer op het strand extra genieten van strand en zee. Na de Diksmuidestraat en de Parijsstraat beschikt nu ook de zone van het Klein Strand over een betonpad naar zee. “Het betonnen pad op ’t Klein Strand is de derde locatie waar we het strand toegankelijker willen maken voor mensen die minder mobiel zijn. Zo kan iedereen met een rolstoel of kinderwagen ongehinderd op het strand raken ”, vertelt schepen Hina Bhatti, bevoegd voor Toegankelijkheid en Beleid voor Mensen met een Beperking.” “We willen elk jaar het strand toegankelijker maken, iedereen moet kunnen genieten van zon, zee en strand. Oostende is een inclusieve stad, we werken daar elke dag aan.”