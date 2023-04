Oostende laat speelplein aan luchthaven afsluiten voor verhoogde PFAS-waarden: “Onderzoek gebeurde al jaar geleden”

“De kans is klein dat ik binnen twee jaar nog leef”: Geert (60) heeft agressieve hersentu­mor, maar ziet wens in vervulling gaan in Oostende

Een warm moment in Oostende zaterdag. De coverband Barak-Friture liet maar al te graag de wens van Bredenaar Geert Puype (60) in vervulling gaan. De man liet een agressieve hersentumor verwijderen, maar de kans op genezing blijft klein. “Sommige artsen geven me niet meer dan twee jaar, maar de moed laat ik niet zakken. Aan momenten zoals deze trek ik me op.” ‘Vive la Liberté’ van Arno klonk nog nooit zo breekbaar.