Oostende laat concert van Arno in zijn geboortestad niet zomaar voorbijgaan en lanceert oproep voor eerbetoon

Morgenavond speelt Arno het laatste van twee concerten in Kursaal Oostende. Het eerste concert vorig weekend was emotioneel en beklijvend, Arno op zijn best. De rockzanger is een icoon in Oostende en ver daarbuiten. Stad Oostende wil dit laatste concert in Arno’s thuishaven niet ongemerkt voorbij laten gaan. De Stad vraagt daarom aan alle cafés en horecazaken om vrijdagavond 25 februari om 22.15 uur, een playlist te draaien met vijf nummers van Arno of TC Matic. De horecazaken in de buurt van Kursaal Oostende zullen op dat moment de concertgangers over de vloer krijgen, die zo kunnen nagenieten van een extra hommage. Maar ook alle andere cafés in Oostende worden opgeroepen om op 22.15 uur hun bezoekers en gasten te verrassen met een mooie Arno-playlist. Op die manier weerklinkt overal in de Stad aan Zee een mooi muzikaal eerbetoon aan één van Oostendes grootste artiesten.